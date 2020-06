Läti korvpallitäht otsustas NBA hooaja jätkamisest loobuda

See, et Bertans nõnda hästi on arenenud, on tegelikult päris üllatav. Läti korvpallikoondise tähtmängijat on varasemalt kahel korral tabanud raske põlvevigastus. Nii 2013. aastal Belgradi Partizanis mängides kui ka 2015. aastal Baskonia ridades olles purunesid tema parema põlve sidemed.