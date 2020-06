Oliver Venno siirdub mängima eksootilisse Katari: ootan uut väljakutset põnevusega

Kuigi huvi tunti Türgi kõrgliiga viimaste aastate ühe resultatiivseima mängija vastu ka Türgist, siis konkreetseks asi ei läinud. «Huvi tunti küll, aga nad ainult jutustasid, konkreetseks ei läinud kellegagi. Galatasaray võttis teise diagonaali ja mitu meeskonda veel. Äkki nad väsisid ära minust?» naeris mängija. «Ma ei tahtnud eriti kaua oodata ja kui kuulsin, et Police´i meeskonna treener mind väga tahtis, siis võtsin pakkumise vastu, Euroopas hakkas turg vaikselt kokku kuivama ka. Tundus hea ja kahtlemata väga huvitav variant,» rääkis võrkpallur ja lisas, et väga palju ta eksootilisest kohast ei tea.

«Tean, et seal on kolm-neli tugevamat tiimi, kes pretendeerivad esikohale, Police nende seas. Tase peaks olema igati korralik, seal on paljud tipud mängimas käinud. Olen kuulnud, et Michal Finger hakkab seal ühes klubis mängima (Al-Arabis-toim). Klubid tavaliselt võtavad diagonaali ja nurga välismaalt, kohalikud on ka okei tasemel. Hetkel ma küll oma tiimikaastaste kohta midagi ei tea,» avaldas Venno.