Hyundai mänedžer viitas, et Tänakule sobiks uus WRC-ralli nagu rusikas silmaauku

Kui sai selgeks, et Ypres' peab MM-sarja turunduspoole eest hoolitseva WRC Promoteriga läbirääkimisi, hakkas internetis levima foto väidetavast võistlusgraafikust, kus oli 13 kiiruskatset kogupikkusega umbes 350 km.

Ralliportaali DirtFishiga vesteldes ütles Penasse, et tegu on valeinfoga. «Ma ei tea, kust see pärineb. Keegi on midagi leiutanud, pannud selle Facebooki ja kõik usuvad, et võistlus saabki selline olema. See on täiesti vale ja rumal.»

Penasse selgitas, et esialgse kava kohaselt sõidetakse Ypres' MM-rallil veidi alla 300 km. Reede hommikul toimub testikatse ning pärastlõunal alustatakse aja peale sõitmisega. Võistlus lõpeb pühapäeval.

«Ajakirjanike ja võistlejate jaoks võib tegu olla väga rahuliku ralliga, sest päevad algavad kell üheksa hommikul ja lõpevad kell kuus õhtul (välja arvatud viimane päev, mis lõpeb varem - toim.). Teil on aega isegi õlut juua,» sõnas Penasse.

Belglane ei välistanud võimalust, et ralli lõpeb vormel 1 sarjast tuntud Spa-Francorchampsi ringrajal, kus kihutatakse ka näiteks rallikrossi MM-sarjas. «Käin seal homme (täna - toim.) ja kolmapäeval, et vaadata teid ja seda, mida on võimalik teha. Arvan, et Spa-Francorchampsi mõte töötaks.»

Penasse lisas, et võistluse organiseerijana oleks MM-kalendrisse pääsemine unistuse täitumine. «Kui oled sõitja, tahad olla maailmameister. Kui korraldad rallit, tahad jõuda MM-sarja. See oleks kõikidele osapooltele tore.»

Lõpetuseks kostis Penasse, et asfaldil sõidetav Ypres' on sarnane Saksamaa MM-etapiga, mille on Ott Tänak ja Martin Järveoja võitnud viimasel kolmel aastal. «Kes suudab Saksamaal kiire olla, on kiire ka siin,» lausus ta.