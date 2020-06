Soome spordikuulsus: kui jätaksime oma Eesti mõisa kaheks nädalaks tühjaks, teeksid vargad puhta vuugi

Ontika asub Soome lahe kaldal ning Ida-Virumaa küla on pealinnast Tallinnast umbes 160 km kaugusel. Maakonna suurima linna Narvani on 60 km.

«Narvas on väga suur probleem narkootikumidega. Oleme sellest üsna kaugel, aga kui jätaksime mõisa kaheks nädalaks tühjaks, tehtaks siin puhas vuuk. Meil on turvakaamerad ja neli koera,» rääkis Kalle Palander.

12 hektaril laiutav mõisamaa läks soomlasele maksma umbes 300 000 eurot. «Algselt mõtlesime, et tegu on suvituskohaga, kus saame aeg-ajalt käia. See polnud mõeldud majutusasutusena,» lisas ta. Ontika mõisas on praegu 17 numbrituba.