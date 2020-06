Cristiano Ronaldo lükkas endise staari troonilt ja sai enda nimele järjekordse rekordi

35-aastane ründaja oli 23. minutil täpne penaltipunktilt ning on nüüd Itaalia kõrgliigas löönud 43 väravat. Varasemalt hoidis portugallaste tippmarki Serie A-s enda käes pikalt maailma üheks paremaks ründavaks poolkaitsjaks hinnatud Rui Costa, kes esindas nii Fiorentinat kui ka AC Milani.

Tänavu on Ronaldo Itaalia meistrisarjas löönud 22 tabamust, mida on ühe võrra rohkem kui eelmisel hooajal. 2018. aastal Juventusega liitunud täht on portugallastest ka Inglismaa ja Hispaania kõrgliigade parim väravakütt, olles löönud vastavalt 84 ja 311 tabamust.