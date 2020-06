Endist tippu süüdistatakse koletus teos: see vaatepilt ei lähe mul kunagi meelest!

Bruyneeli ajab närvi, et rattaspordis on kõrgetel kohtadel inimesi, kes kritiseerivad dopingu tarvitamist, kuid on seda ise kunagi kasutanud. Ta tõi näite Madiot'st, kes on Prantsusmaa grupisõidu meister ja võitnud kaks ülimainekat Pariis-Roubaix' ühepäevasõitu.