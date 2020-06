Kolmel Pariisi Saint-Germaini mängijal tuvastati koroonaviirus

Pilt on illustratiivne.

Prantsusmaal on palju kõneainet tekitanud otsus kohalik jalgpallihooaaeg enneaegselt lõpetada. Tõsi, tegemist polnud liigaisade sooviga, vaid selle fakti ette pani neid 28. aprillil riigi peaminister Edouard Philippe, kes keelas kuni septembrini kõik spordivõistlused. Nüüd tundub, et see võis olla tark lüke.