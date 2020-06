Kontaveit astub juulis Eestis võistlustulle, Kanepi loobus

Kuigi Eesti meistrivõistluste finaalid toimuvad neljapäeval ja reedel ehk vastavalt 9. ja 10. juulil, siis võistluste publikumagnet leiab aset kolmapäeval, 8. juulil pärast poolfinaale. Siis toimub meistrite paarismänguturniir ja nimetatud sõuturniirist on lubanud osa võtta nii Anett Kontaveit kui ka Jürgen Zopp.

Küll ei näe Kalevi väljakutel meie teist tipptennisisti Kaia Kanepit. «Ma ei oska öelda täpset põhjust, miks Kaia loobus, aga üks asi on see, et ta treenib kõvakattega väljakutel peetavaks USA turneeks ja ta ei soovi väljakuid vahetada,» sõnas Tenniseliidu peasekretär Allar Hint Delfile.