Euroopa legendaarsemaid juhendajaid võtab aja maha

Türgi suurklubi andis teada, et Euroopa korvpalli üks legendaarsemaid juhendajaid kavatseb võtta aastaks aja maha. «Tegemist on mu karjääri ühe raskeima otsusega, kuid koos perega oleme otsustanud, et ma võtan treeneritööst aastase puhkepausi,» sõnas üheksal korral treenerina Euroliiga võitjaks tulnud Obradovic ametlikus teates.