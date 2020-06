Legendaarne vormelitiim on sattunud äärmiselt keerulisse seisu

Kuigi McLarenit teatakse kui vormel 1 tiimi – on 1963. aastal asutatud meeskond Ferrari järel ju vanuselt teine – , tuleb suurem osa nende kasumist luksusautode müügist. See on aga koroonaviiruse tõttu kokku kuivanud, mistõttu loeb Briti firma praegu piltlikult öeldes igat penni.

Ilmestamiseks: Forbesi väitel moodustas F1 ettevõtte eelmise aasta kasumist ligemale 12,5 prontsendi, samal ajal kui 83,9 protsenti tuli luksuslike neljarataste tootmisest ja müügist. Mullu müüs McLaren esimese kolme kuuga 953 superautot, kuid tänavu on vastav number kõigest 307.

Koroonakriisi eel süstiti firmasse ligemale 400 miljonit eurot, et seda kuidagigi veepinnal hoida. Peagi aga ilmnes, et sellestki ei piisa, et samas mahus edasi tegutseda. Nõnda otsitaksegi alternatiive, et inimestele kuidagigi palka maksta.

Kuigi keegi ei usu, et McLaren pärast osakute müüki kuninglikust sarjast kaoks, on see legendaarsele tiimile kahtlemata valus hoop. Eriti arvestades, et viimased paar aastat pole nad enam kõrget mängu mänginud.