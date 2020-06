«Kui vaene Erki Soome jõudis, oli KGB tema sabas.»

Hilisem olümpiavõitja lõi Sotšis soomlasega hea kontakti ning jäi temaga edaspidigi suhtlema. 1989. aastal pääses Nool esimest korda Soome treening- ja võistlusreisile. «See oli imeline tunne, kui Georg Ots sadamast välja sõitis. Olime venelastest vabad. Soomes tundus taevas justkui lähemal olevat. See oli minu karjääri üks imelisemaid hetki,» meenutas ta enam kui 30 aastat hiljem.

Ehitaja, kellega Nool Sotšis tuttavaks sai, elas Tamperes. Nool võttis temaga Soome jõudes ühendust ning pakkus välja, et mehed võiks kokku saada. Koos käidi kohvil, järgmisel päeva külastati aga kaubamaja. Eestlasele jäid silma Reeboki jooksuketsid, kuid tema taskus olid vaid mõned rublad. Koivula veenis müüjat, et ta ketsid kotti paneks ja Noolele annaks. Kümnevõistleja oli sellest liigutatud.

«Hommikuks sõin jogurtit. See oli tõeline maiuspala. Eestis meil seda ei olnud. Kari ütles kogu aeg: kasvav mees peab sööma.»

Oma esimese auhinnaraha, mõned sajad margid, teenis Nool just Soomes. Spordiringkondades vaadati eestlastele alt üles, ent oli ka ebameeldivamat suhtumist. «Vahepeal peeti eestlasi varasteks. Oli turvamehi, kes süüdistasid ka Erkit,» sõnas Koivula.

Kui Eesti 1991. aastal iseseisvus, rääkis Nool Soome sõbrale unistusest esindada Eestit Barcelona olümpiamängudel. «Ta rääkis, et tahab Hispaaniasse lennata Eesti lennufirma lennukiga.» Olümpiamängudele Nool pääses, kuid kümnevõistlust lõpuni ei teinud.

1998. aastal krooniti Nool Budapestis Euroopa meistriks, tema suurim võit tuli aga 2000. aasta Sydney olümpiamängudelt. «Eestis teadsid kõik, kes Erki on. Olime ühes kenas Tallinna restoranis. Tegin nalja, et võime arve tasumiseks nõusid pesta. Teenindaja sõnas seepeale, et Erki ei pea selles restoranis nõusid pesema ning saab söögi tasuta,» ütles Koivula, kes külastas korduvalt eestlasest sõpra Tallinnas.