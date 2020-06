PM Juuniori intervjuu Tänakuga: kukkumine on pikk ja ebamugav protsess

Milline on olnud ralli ajal kõige raskem otsus?

Kõige raskemad otsused on siis, kui autol on mingi probleem. Meil on kiiruskatsete vahel kindlad ajad, mil peame jõudma ühelt katselt teisele. Kui on mingi probleem ja seda justkui oleks võimalik parandada, aga aega on vähe, siis peab otsustama, kas võtta trahvi ja teha auto korda või jätta töö pooleli ja minna katkise autoga katset sõitma. Kui on paar minutit aega, siis need otsused on keerulised. Ma olen Kaalude tähtkujust ega suuda väga kiiresti otsuseid vastu võtta, kui aus olla.

Milline oli sinu jaoks kõige kurvem kaotus?

Eks neid kaotusi on palju olnud, 2018. aasta oli võib-olla minu jaoks kõige raskem, siis oli mul palju katkestamisi. Rasked kaotused on need, mis ei olene sinust endast. Aga mäletan 2016. aasta Poola rallit, see oli mu esimene võimalus võita MM-ralli, aga eelviimasel katsel läks rehv puruks ja jäime lõpuks teiseks. See oli esimene suur ja koormav emotsioon.

Kumb õnnetus oli suurem, kas 2015. aastal Mehhikos või sel aastal Monte Carlos?

Monte Carlos oli kindlasti valusam, see tegi kontidele päris palju haiget. Mehhiko oma oli pigem vaimselt keeruline. Kukkumine on kuidagi pikk protsess, seda on ebamugav läbi elada.

Mida sa praegu kõige rohkem igatsed?

Rutiini ja adrenaliini, et jälle millegi konkreetsega tegeleda ja suruda end seda hästi tegema. Võistlus ja pinge, mis sellega koos käib, on väljakutse, aga adrenaliini on ikkagi vaja, see muudab elu värskemaks.

Mis nõu annaksid noortele, kes tahaksid saada rallisõitjaks?

Kui sul on huvi ja usku endasse, siis ma usun, et kõik on võimalik, kui oled nõus vaeva nägema ja sellele aega ohverdama. Kui ma ise noor olin, siis loomulikult oli mul sõpru, aga ohverdasin sõprade arvelt ikka palju aega rallile. Kui tahad elus kaugele jõuda, on vaja täit pühendumist.

