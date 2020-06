Žalgiris võib ootamatult ilma jääda ka legendaarsest treenerist

Klubi jaoks tähendab see suuri muudatusi koosseisus, kuid paraku ilmselt ka treeneripingil. Korvpalliajakirjaniku andmetel peab Jasikevicius praegu läbirääkimisi Türgi klubi Fenerbahcega, kelle peatreener Željko Obradovic teatas, et teeb treeneritööst ajutise pausi.

44-aastane Leedu korvpallitreener ei soovi otsustamisega aga kiirustada. Nimelt ootab ta Hispaania korvpalliliiga lõpplahendust, sest kui Barcelona ei suuda juhtkonna eesmärke täita, võiks spekulatsioonide kohaselt avada see ukse just leedukale. «Võimalus et Jasikevicius lahkub Žalgirisest on suurem kui keegi eelnevalt arvata oskas,» kirjutas Urbonas.