Maavärinatest toidumürgituseni ehk koondiste mänedžeride tööpäevad

Keerulistest asjadest rääkides kinnitavad nii Ellermaa kui Lobõševa, et mänedžeril peab olema hea pingetaluvus. Lobõševa rõhutab sedagi, et selle töö jaoks peab suutma olla optimist ka siis, kui kõik on allamäge veeremas. «Kui U23 koondisega ühel korral lennukist maha jäime, siis ma võisin oma toas nutta: midagi ei tulnud sellel hetkel välja, halle juukseid tuli muudkui juurde. Aga teiste juurde minnes viskasin nalja ja saime olukorra lahendatud ning just seda peab mänedžer suutma, sest sa vastutad terve grupi eest,» nendib Lobõševa.

Ta lisab, et samuti peab mänedžer olema piisavalt vastutustundlik, et ise otsuseid langetada ja nende eest vastutada. Oma kogemustest meenutab ta hullemate juhtude kohta seda, kuidas on lennukitest maha jäädud ja poiste U15 koondis elas Albaanias turniiril osaledes üle maavärina. Pöörastest juhtumistest pajatab ka Laanemaa, kes meenutab, kuidas tema hoolealused mullu Lätis peetud turniiril toidumürgituse said. «Mul olid korraga telefonitoru otsas peatreener ja laste vanemad, kes olid kuulnud, et Lätis midagi toimub,» räägib Laanemaa. «Aga kuue tunniga olid mängijad kodudes. See kõik lahenes palju paremini, kui olin lootnud.»

Riietusruum on täielikult valmis

Kui Ellermaa ja Lobõševa on mänedžeri rolli täitnud juba aastaid, siis Laanemaa on selles töös alles uus poiss, kuid tema vastutusala polegi sugugi väike, sest U17 koondis oli koduseks EMiks valmistudes avalikkuse pilgu all üsna pikka aega. Laanemaa meenutab, et liigseid pingeid ta sellega seoses ei tundnud. Ta sõnab, et ilmselt oleksid pinged kerkinud suuremaks EMi ajal, kuid enne turniiri ei tundnud keegi tiimist ega meeskonna taustajõududest, et neilt miskit üleloomulikku oodataks.

Oma tööd selgitades räägib Laanemaa, et igapäevaselt ta koondislastega otseselt ei suhtle, sest suurema tähelepanu all olnud U17 rahvusmeeskonnas on selleks puhuks spordipsühholoogia konsultant Laur Nurkse. «Arvasin, et minuga on rohkem suhtlemist, sest teiste vanuseklasside koondistes see ilmselt ongi nii, aga meie koondise juures võttis selle rolli üle Laur,» avab Laanemaa telgitaguseid. «Minu poole on pöördutud, aga enamasti sportlike küsimustega, mille ma suunan edasi. Mäletan, et kui mängisime Põhja-Iirimaa koondisega, siis neil oli kaasas player welfare manager ehk ametiisik, kelle ülesanne oligi vastutada ainult mängijate heaolu eest: ta suhtles nendega iganädalaselt, jälgis õppimist, koduseid olukordi jne. Meie veel nii kaugele pole jõudnud, aga U17 koondise juurde oleme midagi sealt üle võtnud Lauri rolli näol.»