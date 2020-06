Jalgpalliliit müüb karikafinaalidele piiratud arvu pääsmeid

Anne Rei märkis, et kuigi 2+2 reegel on soovituslik, kutsutakse pealtvaatajaid üles staadionil hajutatult istuma. «Kindlasti on mõistlik koju jääda kõigil, kes on haiged või tunnevad, et neil on haigusele viitavad sümptomid,» lisas Rei.