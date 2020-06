Thiem vabandas Djokovici turniiril osalemise eest

Austerlane kinnitas, et teda on 10 päeva jooksul viis korda testitud ja tulemused on alati olnud negatiivsed.

Tema mänedžer Herwig Straka usub, et Djokovic peaks olema ainus, kes turniiri eest vabandab. «Tagantjärele vaadates oli see kõik lollus, isegi kui see oli lubatud. Ainuke kes peaks selle eest vabandama, on Djokovic. Tema organiseeris kogu ürituse, teised olid lihtsalt seal. Nad ei tapnud kedagi,» rääkis Straka Der Standardile.