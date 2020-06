Rehvitootja Pirelli palkas endale töötuks jäänud WRC-sõitja

Pirelli rõhutab pressiteates, et Sardiinia testide eesmärk on keskenduda kõvale rehvisegule ning testida seda abrasiivsel pinnasel kõrgete temperatuuride juures. Plaan testidega alustamiseks oli firmal juba varem, kuid Covid-19 pandeemia tõttu lükkusid need edasi.

110 MM-rallit kaasa teinud ja läinud hooajal Hyundais sõitnud Mikkelsenil ei ole praegu ühegi tehasetiimiga kehtivat lepingut. Hiljutises intervjuus ütles norralane, et tal on rahalisi võimalusi WRC sarja naasmiseks.

«Andreas on kogenud rallisõitja, kes on tuntud enda professionaalsuse ja hea rehvitunnetus poolest. Saame temalt infot rehvide soorituse ja töökindluse kohta. Need on ralli kõige suuremad väljakutsed rehvidele,» teatas Pirelli oma pressiavalduses.