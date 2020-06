Sloveenias pallinud Eesti koondislane naaseb kodumaale

Kuigi Celminši liitumine Servitiga sai lõpliku kinnituse alles hiljaaegu, siis seda, et ees ootab kodumaale naasmine, teadis mängumees ise juba jaanuaris, teatab Serviti oma koduleheküljel.

«Kindlasti ma hetkel kõiki uksi ei sulge ja pigem vaatan, mis elu toob, aga praegu sooviksin eeskätt Eestis hariduse omandada ja ehk ka ettevõtluses kätt proovida,» ei välistanud ta siiski võimalust, et end millalgi taas piiri taga proovile paneb.

Peamise kodumaale naasmise põhjusena toob Celminš välja rusuvaks muutunud rutiini, kus kogu elu tiirles vaid treeningute, võistlusmängude ja kodu vahel. «Igal suvel sõitsin peale puhkust tagasi Sloveeniasse, kütsin seal iga päev trenni nagu segane ja kevadel mõtlesin, et jälle aasta möödas ja midagi teinud pole,» sõnas ta.

Kuigi Sloveeniast jäävad mehele ainult positiivsed mälestused ja mitmed toredad sõprussidemed, hindab ta siiski kõrgemalt lähedastega veedetud aega ja kodukanti Lõuna-Eestis. «Unistasin alati sellest, et mõnes tugevas välisklubis mängida ning nende viie aastaga saavutasin lõpuks mingi seesmise rahuolu,» lisas Celminš.

Celminš tunnistab, et huvi tema teenete vastu tunti ka pealinnast, kuid põlise valgalasena sai määravaks Lõuna-Eesti oma looduskauni ja rahuliku keskkonnaga.

Värske täiendus liitub meeskonnaga 1. juulil, mil alustatakse ühistreeningutega. Eestisse pääses Celminš Saksamaalt siia seilanud laevaga viimasel hetkel, kui Poola oli juba piirid sulgenud ning Sloveenias tohtis koduuksest väljuda vaid maski kandes. Seetõttu tekkis treeningutes pikk paus, kuid telefonivestluse ajal rassis mees Valga spordihoones sõudeergomeetril ning on enda sõnul taas tasapisi vormi kogumas.

Uue mängumehe kohta jagub vaid kiidusõnu ka peatreener Kalmer Mustingul, kes tunnistab, et Celminšiga peeti läbirääkimisi juba viis aastat tagasi, kuid toona tuli väga ahvatlev pakkumine Sloveeniast, mida olnuks patt mitte vastu võtta. Hetkel, mil kuuldi mehe kodumaale naasmisest, võeti aga kohe ühendust ning alustati uusi läbirääkimisi võimaliku liitumise osas.

«Paremsisemise koht on meil alati olnud probleemne selles osas, et oleme pidanud selle täitmiseks pidevalt võõrleegionäre palkama, kuid nüüd on sinna võtta kaks Eesti meest, mis teeb mulle isiklikult väga head meelt,» kommenteeris Musting.