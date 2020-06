Rally Estonial on paigas 230 katsekilomeetrit, millest piisaks MM-etapi korraldamiseks

Kui eelmisel aastal sõideti Rally Estonial 152 katsekilomeetrit, siis tänavu MM-ralli staatust jahtivaks etapiks on koos juba 230 kilomeetri jagu kiiruskaitseid. Seda on küll vähem kui tavapärasel MM-rallil, kuid praeguses olukorras sellest piisaks.

«Meil on paigas suurusjärk pea 230 katsekilomeetrit. Nende kilomeetritega saab MM-ralli ära pidada. See on koht, kus astutakse võib-olla tavalisest MM-ralli mõõtmest välja. Usun, et kui tööd teha, saaks selle 300 kilomeetrit ka kokku,» ütles Rally Estonia meediajuht Margus Kiiver Vikerraadio saates «Uudis+».

Tema sõnul peab Rally Estonia praegu läbirääkimisi MM-etapi korraldamise osas. «Praegu vesteldakse nendel teemadel, et koostöö Rally Estonia, WRC promootori, Eesti riigi ja FIA vahel oleks selline, et kõik lõikaksid sellest kasu,» sõnas ta, kuid ei soostunud ühtegi spekulatsiooni kinnitama ega ümber lükkama.

«Urmo Aava ja tema meeskond on WRC etapi korraldamiseks valmis. WRC promootor on läbi rääkinud kõikide võimalike korraldajatega, kes oleksid võimelised WRC etappi organiseerima. Aga ma rõhutan, et promootor ega FIA latti liiga palju alla ei lase. MM-etapil on oma kindlad nõuded. Turvalisus on üks neist, aga peame ka arvestama Covid-19 haiguse ja sellega kaasnevaga. Kahe kuu pärast võib maailm pöörduda hoopis teises suunas, me ei tea seda,» lausus ta.