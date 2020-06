Ecclestone: mustanahalised on tihti rassistlikumad kui valged

Ecclestone’i sõnul on Hamilton eriline inimene. Ta on talendikas vormelisõitja, kuid suudab kaasa rääkida ka ühiskondlikel teemadel. «Tema kampaania mustanahaliste eest rääkimisel on olnud imeline. Ta teeb head tööd, inimesed kuulavad teda.»

Hiljuti kirjeldas Hamilton 2008. aasta Hispaania GP-l aset leidnud juhtumit, kus üks grupp fänne enda näo mustaks värvis. «Mind üllatas, et see häiris teda. Mul on kahju, et ta seda tõsiselt võttis. Ma ei usu, et see intsident teda kuidagi mõjutas. Ma ei tea, miks inimesed nii käitusid. Kas see oli personaalne rünnak tema vastu või mida nad üldse mõtlesid?» ütles Ecclestone ning lisas, et pole tollest vahejuhtumist eraldi kuuekordse maailmameistriga rääkinud.