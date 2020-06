Koroonapositiivsete NBA mängijate arv kasvab: kas matšidega tuleks ikka taasalustada?

Reede õhtul teatas tunnustatud NBA ekspert Adrian Wojnarowski, et nädala jooksul on positiivse proovi andnud 16 mängijat ehk veidi üle viie protsendi kõigist potentsiaalselt platsile naasvatest palluritest. Spordisõbrad küsivad: kas tõesti tuleks nui neljaks taas korvpallurid platsile saata?

Tõusev trend

Tõsi, viis protsenti pole küll meeletult kõrge näitaja, ent see võib olla jäämäe tipp. Salakaval viirus on ennegi tõestanud, et selle alahindamine võib valusalt kätte maksta. Ettevaatusabinõud aitavad, kuid ei garanteeri midagi. Arvestades, et koroonaviiruse peiteaeg, võib 16 nakatunule lisa tulla.