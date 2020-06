Video ⟩ Kiirusel 841 km/h hukkunud naisele anti postuumselt Guinnessi rekord

Combsi lähedane sõber ja tiimikaaslane Terry Madden kirjutas rekordiuudise valguses Instagrami, et mitte ükski tippmark ei too tema sõpra tagasi. «Kuid see oli eesmärk, mida ta väga täita soovis. Mul on raske seda autot ilma nutmata vaadata, kuid olen sinu üle väga uhke. Tol päeval ärkas ta üles ja ütles esimese asjana: lähme ja teeme ajalugu.»