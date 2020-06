Hispaania esiliiga esimese otsa klubi jahib Kristian Kullamäed

Hispaania meedia andmetel on 21-aastane eestlane üks kolmest pallurist, keda endale soovitakse. Väidetavalt ehitab 38 aasta pikkuse ajalooga klubi üles täiesti uut meeskonda.

San Agustini tõsistest sihtidest annab tunnistust ka tõik, et võistkond palkas metoodikajuhiks 81-aastase Pepe Laso. Kogenud juhendaja on Madridi Reali pikaaegse peatreeneri Pablo Laso isa.

Ühtlasi lisab see kuulujuttudele väärtust, sest Pepe on Kullamäed personaalselt treeninud. Lisaks on San Agustin silma peale pannud meie mehe möödunud hooaja rootslasest tiimikaaslasele Olle Viktor Lundqvistile ja Jacobo Diazele.