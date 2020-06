Rio olümpiamedalistile määrati nelja-aastane võistluskeeld

Tänavu jaanuaris laekus informatsioon, et Franssoni proovist leiti metüültestosterooni jälgi. Veebruaris kinnitas sama ka sportlase B-proov. Rootsi alaliit kinnitas seda ja seletati, et Franssoni kehast leitud metüültestosterooni kogus oli äärmiselt väikene.

Sportlane tunnistas viga, kuid arvas, et see sai tema kehasse läbi mingi eksituse. Maailma Antidopingu Agentuur sellest selgitusest ei hoolinud ja pärast pikka menetlust määrati Rootsi maadlejale nelja-aastane võistluskeeld. See hakkas kehtima 27. jaanuarist 2020 ja kestab sama kuupäevani 2024. aastal. Sportlane kavatseb asja kohtusse anda.