Manchester Unitedi peatreener usub, et neid mõjutab koroonakriis rohkem kui konkurente

«Peame hoolega jälgima edasisi samme ja suurostud hoolikalt läbi mõtlema,» selgitas norralasest Unitedi peatreener. «Mina pole suuteline hetkel ütlema, milline on meie eelarve praegusel suvel, kuid usun, et saime koroonakriisist suurema kahju kui teised.»

United on Inglismaa kõrgliigas hetkel viiendal positsioonil ja esinelikust lahutab neid viis punkti. Teoreetiliselt on see täiesti püütav, sest hooaja lõpuni jääb veel seitse vooru.

«Eelkõige ootan, et fännid taas staadionitele saaksid, sest siis on ka meil mõnusam töötada. Näis, mis järgnevad kuud majanduslikult tähendavad, sest me keegi ei tea, mis on koroonakriisi tegelikud tagajärjed,» lõpetas Solskjaer.