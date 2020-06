Kas rasvapõletus on tõesti imelihtne?

Kui praegust artiklit istudes lugeda, siis tegelikult tegeletakse rasvapõletusega. Samas väiksel jalutuskäigul ümber maja või pargis ei põleta üldse nõnda palju rasva. Sealt veelgi edasi minnes, näiteks väikest sprindijooksu tehes ei põleta peaaegu üldse inimene rasva. Kõik eelnev on teaduslikult tõestatud, kuid see ei tähenda, et nüüd tulekski lihtsalt istuda ja oodata, kuidas rasv kaob.

Treeningsaalidesse minnes on tihtipeale nähtaval kohal ka tahvel või graafik, kus on märgitud nö parim tsoon rasvapõletuseks. Tavaliselt on selleks hetk, mil inimese süda töötab 60% oma maksimaalsest võimekusest ehk kõikidel on see erinev vahemik.