Legendaarne hollandlane naaseb jalgpalliväljakutele

«Minu unistus on taaskord Groningeni särki kanda. Ma ei tea veel, kas see töötab. Aga ma tean, et see ei olene minu pühendumusest ja motivatsioonist. Klubi vajab koroonakriisist üle saamiseks igasugust abi,» sõnas hollandlane klubi sotsiaalmeedias avaldatud teadaandes.