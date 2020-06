Soome MM-ralli jääb pikaaegsest nimisponsorist ilma

Soome MM-ralli nimisponsoriks on 1994. aastast olnud kütusefirma Neste, kuid nüüd on see koostöö väidetavalt läbi saanud.

Kuigi Soome ralli kaotab peasponsori, ei tohiks selle tulevik ohus olla. Hiljuti andsid korraldajad teada, et Jyväslylä linnaga on sõlmitud uus kolmeaastane leping. Samuti kinnitas FIA, et 2021. aastal on legendaarsel rallil koht kalendris uuesti olemas.