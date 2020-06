Schumacheri endine mänedžer: ta oleks mulle andnud ka 50 protsenti sissetulekust

Weber oli Schumacheri agendiks üle 20 aasta ja teenis väidetavalt just 20 protsenti. Oma parimatel aastatel teenis vormelisõitja juba palgaks üle 30 miljoni euro, millele lisandusid veel igasugused sponsorrahad. See tegi Weberi sissetuleku päris kopsakaks.

Nüüd rääkis 78-aastane sakslane taskuhäälingule «Starting Grid», et oleks saanud pirukast veel palju suurema tüki haugata. «Kui ma oleks talle alguses öelnud, et soovin 50 protsenti, oleks ta ikka õnnelik olnud,» on Weber kindel.