Liverpooli tiitlipidu läks käest: 34 vigastatut, 15 arreteeritut

Viga said ka kaks politseiametnikku, kelle suunas loobiti pudeleid ja lasti ilutulestikku.

Liverpooli jalgpalliklubi teatas klubi kodulehe vahendusel, et linnas kehtib endiselt koroonaviiruse tõttu eriolukord ning selline käitumine ei ole aktsepteeritav.

Oma nördimust väljendas ka Liverpooli linnapea Joe Anderson. «Ma olen väga mures Pier Headil toimunud ürituste pärast. Ma mõistan, et Liverpooli fännid tahavad tähistada, aga palun minge koju ja pidutsege seal. Covid-19 on suur oht ja meie linn on kaotanud seetõttu juba liiga palju inimesi,» kirjutas Anderson.