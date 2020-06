Adamo: Pirelli pole firma, mille asutasid varem kooki küpsetanud inimesed

Pirelli nelja-aastane leping WRC-sarjaga algab tuleva aasta jaanuaris peetava Monte Carlo ralliga. Viimastel kuudel pole aga Itaalia rehvitootja saanud koroonapiirangute tõttu rehviteste teha. See on pannud muretsema nii mõnedki inimesed, kel on tekkinud kõhklusi tuleva aasta toodangu kvaliteedi kohta. Hyundai tiimipealik Adamo on aga kindel, et Itaalia rehvitootja saab hakkama.