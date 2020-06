Kolm kuud tagasi Covid-19sse nakatunud NBA korvpallur pole viirusest täielikult taastunud

Gobert sõnas L’Equipe'ile antud intervjuus, et ei ole kolme kuu järel endiselt täiesti terve. «Maitsemeel on taastunud, aga mu lõhnataju pole 100 protsenti. Tunnen lõhna, aga mitte kaugelt. Rääkisin spetsialistidega, kes ütlesid, et täielik taastumine võib võtta kuni aasta.