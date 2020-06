Alusalu: lõpuks loeb see, kas oled inimene või mitte. Rahvus tuleb pärast seda

Alusalu hinnangul ei ole rahvus määratletav vaid emakeele alusel. 2018. aastal Eesti aasta naissportlaseks valitud Alusalu küsib enda seinal, kes siis ikkagi on õige eestlane ja jõuab järelduseni, et rahvusest märksa olulisem on inimene ise.