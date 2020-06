Aava võimalikust MM-rallist Eestis: trass jääks ilmselt lühemaks

«Räägime läbi nii WRC promootori kui ka rahvusvahelise autospordiliiduga (FIA) ja proovime sealt saada parima võimaliku tulemuse Eesti riigi ja laiemalt Eesti autospordi ja Rally Estonia jaoks. Võib-olla kõrvaltseisjale tundub, et me meelega kuidagi venitame selle infoga – me absoluutselt ei venita! Tegelikult sellised läbirääkimised normaaltingimustes minu info põhjal vältavad pool aastad. Me ikkagi teeme väga kiirendatud tempos,» ütles Aava.