Jalgpalli karikavõistlustel muudeti koroona tõttu juhendit

2020/2021 karikavõistluste eel on juhendisse viidud sisse muudatus, millega UEFA klubisarjades osalevad Premium liiga võistkonnad alustavad 1/32-finaalis.

«Karikavõistluste juhendi muudatus oli vajalik seoses eriolukorra järgse kalendriga, mille koostamisel oli tavapärasest vähem valikuid. Tegemist on vaid seda hooaega puudutava otsusega, sest karikavõistluste loogikat arvestades on väga oluline, et kõik tipud alustaksid avaringist,» sõnas Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei.