F1 ekspert: Ferrarist lahkumine paneb Vetteli lendama

«Kui aus olla, siis usun, et Vettel hakkab lendama,» sõnas Sky vormelispetsialist Martin Brundle. «Varasemalt on ta veidi tiimikorraldusi täitnud, ent nüüd pole tal mingit põhjust seda teha. Ta sõidab vaid enda tulemuse nimel.»

Tulevaks hooajaks Vettelil ühegi tiimiga lepingut pole. Kas tema karjääri on läbi? «Usun, et ta jääb F1-te,» märkis Brundle. «Iseasi, kas ta tahaks sõita näiteks Renault´s? Eks see paistab. Aga usun, et Vettel on endiselt võimas, ega pole kiirust kaotanud.»