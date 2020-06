Ott Tänak valiti Eesti Autospordi Liidu volinike kogusse

Pikka aega EALi ladvikusse kuulunud Toivo Asmer kirjeldas volinike kogu märtsis Postimehele antud intervjuus järgnevalt: «See oleks nagu firmades nõukogu. Volinike kogu jälgib juhatuse tegevust, kontrollib, annab nõu ja vajadusel ka juhiseid, aga ei sekku otseselt igapäevatöösse. Kui juhatus hakkama ei saa või ei tee tööd, on inimesi vajaduse korral lihtsam välja vahetada. Volinike kogu koosseis on väga oluline, sest sinna peavad kuuluma inimesed, kelle sõnadel ja tegudel on kaalu ning kes suudavad vajadusel kaasa aidata ka EALi rahastamisprobleemide lahendamisele. Seda ka riigi kõige kõrgemal tasemel! Lisaks võiks volinike kogu kõrvale tekkida nõunike kogu – initsiatiivikad huvilised, kes genereerivad ja annavad omalt poolt häid ideid autospordi arenguks.»