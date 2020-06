Suurt tagasitulekut sepistav Marit Björgen treenib koos Therese Johaugiga

Björgen lõpetas profisportlase karjääri 2018. aastal, kuid ta plaanib rajale naasta. Ta alustas mõnda aega tagasi süsteemselt treenimist, et märtsis legendaarsel Vasaloppetil mitte ainult osaleda, vaid ka hea tulemus teha.

Nõnda teebki suusalegend mõned harjutuskorrad koos praeguse suusatamise valitseja Johaugiga. «Mulle näidati korralikult koht kätte, seega tuleb veel vaeva näha. Kahe aasta jooksul on palju muutunud, ent kogemus oli värskendav,» jutustas Björgen NRK-le.

«Kulus kaks aastat ja kaks sünnitust, et ma Maritit intervalltrennis võidaksin,» märkis Johaug. «Aga ma usun, et ta areneb kiiresti. Kui Marit tahab, siis on ta võimeline Vasaloppeti võitma. Natuke tööd tuleb siiski teha.»