Korvpalliliit soovib juulis tuua Saku Suurhalli 1500 pealtvaatajat

Korvpalliliit kirjutab oma pöördumises, et Sakus Suurhallis peetavad mängud Leedu ja Läti koondistega on võimalik pidada ära nii, et korraga ei puutu kokku enam kui 500 inimest. Alaliidu pöördumisele on lisatud ka Saku Suurhalli tegevjuhi Tarmo Hõbe kaaskiri, kes kinnitab, et hoone unikaalne arhitektuur võimaldab inimesi nõutaval viisil üksteisest eraldada.

Ka on kirjale lisatud detailsed ja illustreeritud kirjeldused, kuidas inimeste hajutamist plaanitakse korraldada.

Korvpalliliidu kiri täispikkuses:

Austatud minister Tõnis Lukas

Eesti korvpall tähistas tänavu 6. juunil oma auväärset 100. sünnipäeva. Rahva poolt armastatud sportmäng on läbi aegade pakkunud meile kõigile suurel hulgal emotsiooni, võite ja kaotusi.

Eesti Korvpalliliit soovib vaatamata koroonaviiruse levikust tingitud kriisile pakkuda fännidele meeldejäävat juubeliaastat. Kuigi paljud planeeritud tegevused tuleb teha väiksemas mahus, või sootuks ära jätta, siis Eesti, Läti ja Leedu alaliitude koostööl soovime 24. juulist kuni 26. juulini korraldada Tallinnas Balti Keti Karikat korvpallis.

Viimati nähti Läti meeste rahvuskoondist Eestis 2014. aasta suvel kui meie mehed võitsid Valgas peetud sõpruskohtumise 72:60.

Eesti ja Leedu vastasseisu näht viimati koduväljakul 1998. aasta lõpus, leedukad jäid toona peale 91:60.

Veelgi mälestusväärsem kohtumine peeti Tallinnas 9. novembril 1994, kui kaotasime parimas rivistuses Leedule 65:67. Gert Kullamäelt toona 32 punkti. On aeg taas tugevate lähinaabritega võistlustulle asuda.

Balti Keti Karikas saab olema Eesti korvpalli 100. sünnipäeva programmi üks olulisimaid üritusi ning sellega loodame aluse panna pikemaajalisele koostööle lähinaabritega. Turniiri mänge kajastavad telekanalid ning internetiportaalid Eestis, Lätis, Leedus ka üle Euroopa.

Turniiri ajakava:

24.07. 19:30 Eesti - Leedu

25.07. 19:30 Läti – Leedu

26.07. 19:30 Eesti - Läti

Turniiri kogueelarve on 130 000 Eurot (lisatud) ning eelarve on planeeritud katta teleõiguste ja-, sponsorteabe/reklaami müügist, kuid väga oluliseks tuluallikaks on rahvuskoondise mängudel alati piletitulu.

Hea minister, pöördun Teie poole Eesti Korvpalliliidu nimel, et hindaksite Saku Suurhalli ürituste korraldamisel erilahendusena ning toetaksite Vabariigi Valitsuse poolt täna kehtestatud ürituste korraldamisele sisetingimustes piirangute ülevaatamist, sh arvestades Saku Suurhalli võimalusi unikaalse ehitisena, kus on võimalik tagada hajutamiseks vajalike tingimuste täitmist.

Eesti Korvpalliliit taotleb Balti Keti Karika turniiril osalejate / pealtvaatajate piirangu tõstmist arvuliselt kuni 1500-ni, samas säilitades protsentuaalselt rohkem kui poole väiksemat mahtu kui on täna kehtiv piirang 50%. 1500 osalejat / pealtvaatajat on Saku Suurhalli 6448 kohalisest mahutavusest 23%.

Lisaks on oluline ära märkida, et suudame jälgida täna kehtivat hajutamise kohustust, pealtvaatajad hajutatakse erinevatele tasanditele. Igale tasandile on oma eraldi maja nurgast sissepääs ning kõikidel tasanditel oma eraldiseisev ventilatsioon ning muu vajalik infra/ taristu.

Tasandite lõikes:

0 tasandile 200 - kokku 958 kohta ehk 21% täituvus

I tasandile 500 - kokku 3017 kohta ehk 17% täituvus

II tasandile 500 - kokku 1650 kohta ehk 30% täituvus

III/ loožide tasandile 300 - kokku 711 kohta ehk 42% täituvus (toetav argument; loožides on seltskonnad täielikult eraldatud per loož, sh. WC)

Lugupidamisega

Jaak Salumets

Eesti Korvpalliliidu president