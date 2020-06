Tiit Sokust saab Tartu korvpallimeeskonna abitreener

Tiit Sokk peab Tartusse tulekut huvitavaks väljakutseks. «Kindlasti on see huvitav ja intrigeeriv väljakutse. Ees ootab palju tööd ja peame kogu treeneritepingiga näitama taset. Tahame ju, et omad poisid kannaksid mängudes põhiraskust ja see eeldab korralikku ettevalmistust. Meeskonna komplekteerimine on alles algusjärgus ja olemasolevatega mängijatega hakkame juulist toimetama. Tartusse oma juurte juurde tagasi tulla on mul väga hea meel ja abitreenerina saan kindlasti detailidesse rohkem süveneda,» sõnas Tiit Sokk.