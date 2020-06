Boris Becker nimetas Kyrgiost pealekaebajaks, austraallane ei jäänud vastust võlgu

Meeste omavaheline tüli sai alguse sellest, kui Kyrgios kritiseeris Twitteris maailma 7. reketit Alexander Zverevit iseka käitumise pärast. Nimelt lubas Zverev, et püsib Novak Djokovici koroonaturniirilt tulnuna eneseisolatsioonis, kuid tabati hoopis pidutsemast. Kyrgios juhtis tähelepanu, et sakslane pidanuks 14 päeva kodus püsima.

Becker aga ei olnud Kyrgiose moraali lugemisest vaimustunud, sest austraallane pole oma varasema käitumisega just eeskuju näidanud. «Mulle ei meeldi pealekaebajad! See, kes teeb kaassportlasi maha, pole minu sõber! Vaata peeglisse, Nick. Arvad, et oled meist parem?» kirjutas Becker Twitteris.