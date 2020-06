Vormel 1 piloodid mõtlevad Austria etapi eel laskuda ühele põlvele

Vormel 1 hooaeg algab sel nädalavahetusel Austrias Red Bull ringil toimuva etapiga ning Mclareni piloot Lando Norrise sõnul on mitmed sõitjad tahtnud teha ühisžesti. «Mõned piloodid on sellest rääkinud. Kui me seda teeme, siis teeme seda kõik koos. See teema tuleb arutelu alla pärast reedest võidusõitjate ühingu koosolekut,» sõnas Norris.