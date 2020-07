Evans unistab jätkuvalt MM-tiitlist: võtan ralli-ralli haaval

31-aastane britt näitas kohe hooaja avaetapil Monte Carlos head minekut ning finišeeris salakavalatel teedel kolmandana. Sellele järgnes aga Rootsi MM-etapp, kus Evans teistele tagatulesid näitas.

Mehhikos, tõsi, tuli britil siiski esimesena poodiumilt välja jääda, kuid MM-sarja üldarvestuses hoiab ta pärast kolme etappi siiski kuuekordse maailmameistri Sebastien Ogier' järel teist kohta.

Alates märtsist on WRC-maailm aga koroona tõttu pausil olnud, mistap pole ka Evansil olnud võimalik liiga palju uue neljarattaliselga sinatutvust teha. Juuni alguses käis ta siiski Soomes, et Yarisele kiiretel kruusateedel valu anda.

Kuigi kellelgi pole aimugi, milliseks edasine kalender kujuneb, on Evansi sõnul tähtis lihtsalt oma asja edasi ajada. «Peame lihtsalt jätkama samas vaimus ja samasuguse suhtumisega nagu tänavusele aastake peale tulime. Meil on nüüd natukene rohkem kogemust masinga, kuid mõnes aspektis on veel vaja tööd teha. Ootan igatahes põnevusega seda, mida hooaja teine pool meile toob,» lausus Evans usutluses WRC-sarja kodulehele.

Praegu jääb Evans üldarvestuses Ogier'st maha kaheksa silmaga, ent edestab tosina punktiga kolmandal kohal paiknevat Thierry Neuville'i. Kas britt ihub hammast ka maailmameistritiitlile?

«Keegi ei tea, mis praegu saab. Kõik on lahtine, ent kindel on see, et kõik mehed on väga näljased, et MM-tiitli pärast võidelda,» oli briti diplomaatiline vastus.

«Ükskõik milline see lõpptulemus [kalendri osas] on, ja mis rallidel me ka ei kihutaks, meie peame nendele täieliku enesekindlusega peale minema ning andma endast parima, kui tahame tiitlijagamises kaasa rääkida. Mina võtan asja praegu ralli-ralli haaval,» lausus Evans lõpetuseks.