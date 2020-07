Ultramees Ratasepa järgmine hullumeelne plaan teostub Eestimaal

Maratonijooks ei ole Ratasepale võõras, sest see on 3,8 km ujumise ja 180 km rattasõidu kõrval kolmas triatloni osaala. Ratasepa ultratriatlonite puhul tuleb maratonijooks aga korrutada kas 2, 3, 5, 10, 20 või isegi 40-ga. Näiteks eelmisel aastal läbis ta 40 täispikka triatloni 40 päevaga, sealjuures jooksis ta 40 maratoni. Parima maratoni aja, 3:12:33, jooksis ta välja katsumuse 33. päeval.

«2019. aasta maratonijooksu statistikast näeb, et maratoni läbis 2343 eestlast, kellest üksnes 119 suutis seda teha alla kolme tunni. See on viis protsenti kõikidest maratonijooksjatest. Need numbrid ilmestavad hästi, kui keeruline on joosta ainult ühel korral maratoni alla maagilise kolme tunni, rääkimata sellest, kui seda soovida teha 20 päeva järjest,» rääkis Ratasepp.