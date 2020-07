Ringrajaäss valetas end kohtingul lihtlabaseks mehaanikuks. Ja see töötas

McLaughlin on kahekordne kereautode sarja Virgin Australia Supercars tšempion, mistõttu ei saa ta Uus-Meremaal ja Austraalias just liiga sageli tänaval omapäi jalutada. Küll on lood teised, kui uusmeremaalane rändab mujal maailmas. Hiljuti meenutas ta ühes sponsorvideos, kuidas 2016. aastal väikese vale kaasabil oma praeguse elukaaslase Karlyga tutvus.

Nimelt ei tutvustanud McLaughlin ennast mitte kui (Austraalias) kuulsa võidusõitjana, vaid lihtlabase mehaanikuga. Too vale püsis aga ainult paar päeva, kuniks Karly ühismeedias asjale jälile sai.

«Möödus vist kaks päeva, kuni ta mind Instagramis jälgima hakkas ning märkas, et sellele n-ö mehaanikul on 50 000 jälgijat. Eks ta sai siis haisu ninna,» meenutas pedaalitallaja.

Karlyt too hädavale siiski mehe juurest minema ei peletanud, kuid ta on tagantjärele tunnistanud, et ei saanud McLaughlini ametist aru enne, kui esimest korda kogu võistluskaadervärki oma silmaga nägi. See juhtus 2017. aasta alguses.

«Alles siis, kui ta nägi, kuidas mu nägu on suurelt reklaamtahvlite peal ning kuidas ma rahvale autogramme jagan, suutis ta sellest kuidagigi aru saada,» meenutas uusmeremaalane.

See oli ka põhjus, miks McLaughlin valet esimese hooga üldse kasutas. «Mul on olnud alati raskusi selgitada teistele, mida ma teen. Seega olen jäänud lihtsalt mehaaniku loo juurde. See polnud ainult Karlyle välja mõeldud vale. Ütlen seda paljudele,» selgitas ta.

«Ütlengi lihtsalt, et olen mehaanik ja tegelen autodega. Kõik teavad, mida mehaanik teeb ning enamike jaoks pole see eriti huvitav amet, mis lubab mul kerge vaevaga oma toimetustega jätkata,» lausus McLaughlin.