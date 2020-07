Mihkel Tiks: välisreisid moodustasid «äritegemise» kaudu liidu ajal osa leivateenimisest

Tallinna Kalevi ja Kaunase Žalgirise kohtumine. Esiplaanil nr. 11 Rašid Abeljanov ja leedulane nr. 5. Taga vasakult: 1. Linkevicius, 2. Mihkel Tiks, 3. nr.10 Jaak Salumets, paremal nr. 13 Jaan Lentsius. FOTO: Eesti spordi- ja olümpiamuuseum/DMITRI PRANTS

Olete «Korvpalliromaani» kohta ühes intervjuus öelnud: «Tundub praegu üsna hale raamatuke.» Kas see on paratamatu, et nagu korvpallur areneb ja on suuteline järjest paremaid esitusi tegema, ka kirjanik võib ühel hetkel oma varasematele teostele peale vaadates nentida, et oleks saanud palju paremini? Kirjaniku arengukõver tõusust languseni on vist korvpalluriga võrreldes lihtsalt oluliselt pikemaajalisem?

«Tõde ja õigus» on ajatu. Minu korvpalliraamat pakkus inimestele huvi omas ajas - kui otsiti ja leiti tekstist kuulsaid prototüüpe. Suuremat kirjanduslikku väärtust tal pole. Oma tekste ma hiljem näha ei taha. Kirjutades tundun endale geeniusena, pärast üle lugedes idioodina. Ajaga kontekst muutub ja kirjutaja suhe kirjapanduga samuti.

Korvpalluri headust saab vähemalt mingi maani mõõta statistiliste näitajate abil. Kuidas kirjaniku headust saab mõõta? Kas üldse saab? Kas Teie isiklikult olite enda arvates korvpallurina parem, kui olete kirjanikuna või vastupidi?

Ei tahaks uskuda, et mängu tehniline protokoll võiks olla korvpalluri headuse määraja. Pigem kaldun uskuma, et hea mängija on see, kelle kasulik tegutsemine aitab meeskonna võidule. Ükskõik, mis protsendid tal seejuures juhtuvad olema. Mängija headust mõõdab tema meeskonna käekäik. Kirjaniku "meeskonnaks" on ta lugejad. Headust ei mõõda nende hulk, vaid kvaliteet. Korvpallurina olin ma peamiselt vanemate naiste lemmik, mu kasv vist äratas neis emalikke tundeid. Lugejate lemmikuks pole seni õnnestunud saada. Aga erinevalt mänguhetkedest jäävad kirjaread alles, nii et lootus elab edasi.

Kui palju olete pärast taasiseseisvumist Eestis korvpallisaali sattunud?

Mõnel korral. Jaak Karp kutsus paari aasta eest Raplasse mängu vaatama. Poja ja tütrepojaga mängisime Häädemeeste võimlas viit miinust. Eesti alevike uhketesse spordisaalidesse minnes valdab mind tunne, nagu oleksin kusagil Soomes võistlemas.

Kui kaua Te tänaseks Krimmis olete elanud ja kuidas Te võtaksite need aastad kokku paari lausega? Kas need laused oleks Krimmi vang, Ukraina aeg ja Vene aeg?

Läheb viieteistkümnes aasta. Kokkuvõte võiks kõlada nii: päike, meri, mäed ja naised. Krimmi vangistus on olnud suurel määral vabatahtlik.

Kuidas mõjutas teie igapäevast elu Krimmis Venemaa anneksioon 2014. aastal? Kas üldse ja mis täpsemalt muutus?

Maailma muutunud suhtumine Krimmi tegi minu seal elamise moraalselt küsitavaks. Kohale saamiseks läheb nüüd tarvis nii Ukraina eriluba kui Vene viisat. Maja ümbervormistamine Vene seadustele vastavaks pole tänaseni lõppenud. Ukraina ajal valitses Krimmis bürokraatlik anarhia, Vene ajal püütakse administratiivsete meetoditega korda luua. Kohalik rahvas tahaks elada küll Vene lipu all, aga Ukraina vabadustega. Ilma inimestega kokku puutumata on Krimmi lõunarannikul - lopsaka looduse rüpes, mägede ja mere vahel - tore elada. Eestis olen ma vaene pensionär, Krimmis rikas välismaalane.

Kui tihti Te Eestis käite ja kas on peast läbi käinud mõte tagasi Eestisse kolida?

Iga kolme kuu tagant. Suvekuud veedan Eestis. Ilusa suve korral ei leidu maailmas Eestist paremat paika. Kavatsen naasta püsivamalt Kolgakülla isatallu. Võib-olla harjun ka Eesti aastaringse sügisega ära. Küll tuleb mõni ilus suvi ka veel.

Kui Eesti korvpall tähistas tänavu oma 100. sünnipäeva, siis kas saja aasta pärast mängitakse Eestis veel korvpalli ja tähistatakse 200. sünnipäeva? Kui jah, siis milline see mäng võiks siis olla?