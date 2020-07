Eesti 3x3 korvpallikoondised pääsesid EM-finaalturniirile

«Tegemist on selle aasta kõige olulisema uudisega Eesti 3x3 korvpallis. Peame nüüd peamise tähelepanu koondama mängijatele, kes sooviksid olümpiaalal EM-finaalturniiril Eesti koondisesse kuuluda ning nende ettevalmistusele, milleks kõige tähtsam on rahvusvaheline 3x3 kogemus,» ütles Eesti Korvpalliliidu 3x3 valdkonna juht Reigo Kimmel. Tema sõnul on 3x3 korvpallis Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile jõudmine ajalooline saavutus.