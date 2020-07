Naiste kiiruisutamise maailmameister võitleb haiglas elu eest

27-aastasel kiiruisutajal tuvastati autoimmuunne häire. Hollandlannale on haiglas tehtud juba kaks operatsiooni, kuid Hollandi meedia andmetel pole tema seisukord paranenud. Van Ruijven viibib hetkel koomas ja Hollandi uisuliidu sõnul on tema seisukord «stabiilne, kuid kriitiline».

«Lara võitleb hetkel elu eest,» ütles Hollandi rahvuskoondise treener Jeroen Otter. «Ta tuli maailmameistriks tänu erakordsele vastupidavusele, kuid see võitlus on palju raskem. Me oleme kõik südames temaga ja loodame, et kõik saab korda.»