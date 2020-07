Venemaa kergejõustikku ähvardab katastroof, sportlased võivad rahvusvahelistelt võistlustelt kõrvale jääda

Venemaa riiklik uudisteagentuur TASS raporteerib, et kohaliku kergejõustikujuhi Jevgeni Jurtšenko palve viie miljoni dollari suuruse trahvimakse tähtaja pikendamiseks on tagasi lükatud.

Rahvusvaheline kergejõustikuliit (WA) kinnitas portaalile Inside the games, et lükkas mais venelaste palve tagasi.

Venemaa spordiminister Oleg Matõtsin tunnistas, et Venemaa kergejõustikuliidu rahaline seis on koroonaviiruse tõttu saanud tõsise hoobi. Matõtsin kinnitas, et on saatnud kirjad nii WA-le (endine IAAF) kui ka Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele, et Venemaa sportlased selle tõttu ei kannataks.