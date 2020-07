TÄNA OTSEPILT ⟩ Kas kolme ministri ja Rally Estonia pressikonverentsil kuulutatakse välja Eesti MM-etapp?

Suure tõenäosusega tehakse pressikonverentsil avalikuks kuluaarides juba mõnda aega levinud jutt, et Rally Estoniast saab autoralli MM-sarja etapp. Praegust teadete kohaselt peaks koroonapandeemia tõttu seisatud hooaeg jätkuma 4.-6. septembril just Lõuna-Eesti teedel.

«Kõlakaid on, aga palume veel kannatust. Umbes nädalake veel, siis saame välja tulla korrektse infoga. Ei taha, et selline suur asi, mis on tugevas planeerimisfaasis, kellegi ennatliku kommentaari pärast luhta läheks,» sõnas Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava mõne päeva eest Postimehele.